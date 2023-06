Debutto Il giardino emozionale apre le porte

MONTEVERDI

Sono 8mila metri quadrati con quasi 3mila piante messe a dimora. Ecco alcuni numeri del Giardino emozionale dei sentieri di piume del podere La Gualda Vecchia a Monterverdi Marittimo. Un luogo incantato che dopo la sua inaugurazione, a distanza di un anno, sabato 3 e domenica 4 giugno dalle 9 alle 19 aprirà per la prima volta gratuitamente le sue porte a tutti. Ad accogliere i visitatori (prenotazione obbligatoria tramite email a [email protected], telefono al numero 349.5965855 o sito www.isentieridipiume.it) ci sarà la padrona di casa Bruna Carvalho Bosshard, che su richiesta farà anche delle visite guidate. Sabato pomeriggio, alle ore 16, 17 e 18 sarà inoltre accompagnata dall’architetta Caterina Angela Contu che ha concepito il giardino.

La due giorni si inserisce all’interno dell’iniziativa nazionale dell’Apgi - Associazione parchi e giardini d’Italia - "Connettiti con la natura" che ha lo scopo di far riscoprire proprio l’Italia dei giardini, un patrimonio culturale vivo. Un giardino, ideale per ospitare eventi esclusivi come cerimonie e degustazioni, che si compone di ingresso di aiuole labirintiche di graminacee, un anfiteatro naturale, un regno del fuoco, un orto ornamentale, un parterre che si affaccia come una terrazza su tutta la Val di Cornia, dalle colline metallifere e alle vette dell’Isola d’Elba, e una piazza dell’acqua, che ospita docce, una vasca idromassaggio e una sauna in legno. Un luogo che svela simbolismi e centri energetici, creati attraverso geometrie antiche e ambientazioni suggestive che richiamano elementi fondamentali della natura: acqua, terra, fuoco e aria. E proprio il Regno del Fuoco è stato ampliato nelle ultime settimane, uno spazio dove, oltre ad un grande braciere e ad alcune specie rossastre, sono stati aggiunti altri suggestivi elementi, come le svettanti canne rosse di bambù che, posizionate secondo precise geometrie antiche, sono i muti testimoni che accompagnano in questa ambientazione davvero unica. Baulature di sedum, aceri, echeverie, colori, forme e specie... nulla è casuale. Parola della padrona di casa Bruna Carvalho Bosshard.