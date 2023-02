Debutta la consulta dei giovani "Instaurare un nuovo dialogo"

MONTOPOLI

Leonardo Biagini, Mohamed Ech Charkaoui, Gaia Moretti,Alessia Moretti, Leonardo Donati, Kendra Fiumanò, Simone Coppa, Vanessa Bertini, Paolo Oliveri e Salvatore Faiella: sono loro i dieci ragazzi montopolesi che hanno iniziato il nuovo percorso dI partecipazione alla vita pubblica. Sono ufficialmente divenuti i componenti della Consulta dei giovani di Montopoli. Nella loro prima riunione, nella sala consiliare, hanno toccato con mano il significato della loro scelta. Accolti dal primo cittadino Giovanni Capecchi e dalla vice sindaca Linda Vanni si sono confrontati con alcuni aspetti della macchina amministrativa. "Grazie a coloro che mettono a disposizione della comunità il loro tempo, le loro competenze e le loro idee – ha detto il sindaco – Grazie per l’impegno che da questa sera in poi metteranno nel portare avanti importanti progetti con l’obiettivo che diventino iniziative da sottoporre a tutta la comunità". Un organo che dovrà coordinare, confrontare e sostenere le attività giovanili di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni anni. Un percorso finalizzato a rendere le nuove generazioni più consapevoli del bene pubblico e dell’importanza della partecipazione alla vita del proprio territorio. "L’obiettivo – aggiunge Linda Vanni – è quello di instaurare un dialogo con i giovani. Percepire la Montopoli che vorrebbero così da lavorare insieme per farla diventare realtà".

Marcello Baggiani