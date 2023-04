Stregati dal film calcinaiolo: "Sta girando il mondo, ben 400 sale in Messico"

Calcinaia (Pisa), 25 aprile 2023 – Sta raggiungendo gli spettatori di tutto il mondo il film horror di Francesco Picone regista calcinaiolo che ha scelto proprio il suo paese per girare alcune scene. "Da un anno a questa parte – racconta Picone – il film sta facendo il giro del mondo. Prima in nord America, da settembre siamo su alcune delle più importanti piattaforme di streaming doppiato in italiano e poi in Germania in dvd, in Gran Bretagna e in America Latina in streaming e adesso siamo appena usciti in 400 sale in Messico. Nel primo fine settimana si è posizionato ottavo nella top ten. Un successo davvero inimmaginabile per un film praticamente fatto in casa e autoprodotto da me e da Giancarlo Freggia. Siamo orgogliosi che Dead Bride abbia trovato una sua strada, anche fuori dai veri circuiti". Il titolo del film è "Dead Bride", letteralmente Sposa morta. La storia? Una famiglia, una casa e una maledizione che riguarda più generazioni. In mezzo ci sono i personaggi e le ambientazioni pensate da Picone, già famoso nell’ambiente horror per il grande successo di Anger of the Dead.

A Calcinaia il regista ha anche istituito un festival, lo SmallMovie, per premiare i giovani artisti del cinema, all’interno del concorso è presente anche una sezione dedicata all’horror un genere sempre un po’ bistrattato dagli ambienti colti dei festival. Proprio la zona industriale del paese d’origine del regista è stata utilizzata per girare alcune scene d’esterno. Un messaggio di attaccamento al territorio anche perché nella pellicola non ci sono riferimenti geografici. Un elemento che facilita l’immedesimazione di un pubblico esteso e mondiale. "Qual è la forza del film? – continua – il suo gusto internazionale capace di piacere al pubblico più vasto. Credo che l’horror come genere abbia la sua nicchia di appassionati che non smetterà mai di chiedere storie come questa. Una trama che incontra i gusti di molte persone di tanti paesi diversi, un cast internazionale e un respiro che da subito ha puntato ai mercati oltre l’Italia". In cantiere ci sono altri film, ancora horror.

“Ci sono sei soggetti – conclude – tutti thriller. Adesso ci sarà la scelta di quale approfondire per un prossimo film. Una serie? Magari, sarebbe bello! Certo un progetto molto più impegnativo in termini di tempi e costi, ma non lo escludiamo".