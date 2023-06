De Larderel, la grande dinastia Un omaggio agli imprenditori che rivoluzionarono il territorio

VALDICECINA

"Omaggio alla dinastia de Larderel". Questo è il nome del progetto che ha visto ieri la sua concretizzazione in omaggio e in ricordo dei de Larderel, con due giornate a tema, ricche di eventi in loro nome, venerdì 23 giugno e domenica 25. Un progetto nato e pensato per sottolineare l’impatto che i de Larderel, soprattutto con Francesco De Larderel, assieme ai figli Federigo e Florestano, solo per citare gli esponenti di maggior lustro della dinastia, hanno avuto nelle diverse realtà toscane con cui sono entrate a contatto tra fine 700’ e gli inizi dell’800’. Da Pomarance e Montecerboli, oltre che Livorno e, ovviamente, Larderello. Luoghi, tutti, che hanno conosciuto e assorbito la "genialità, modernità industriale, l’arte, la musica, la cultura". La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Accademia degli Avvalorati con la collaborazione della Filarmonica G. Puccini di Pomarance presieduta dall’ex sindaco Graziano Pacini, grazie anche al supporto fornito da Opera Laboratori e Sillabe e con il patrocinio di vari enti e istituzioni del territorio. Il programma è stato presentato alla presenza dell’assessore alla Cultura Lenzi, Massimo Signorini dell’Accademia degli Avvalorati e da Graziano Pacini. "I Larderel - ha spiegato Signorini - seppero al meglio sfruttare le risorse geologiche dei lagoni del Volterrano. A Montecerboli, per le famiglie dei lavoratori immigrati fu fondato un villaggio in cui le case per gli operai erano fornite di un piccolo orto e con asili e scuole di tessitura e musica. Nel 1846, infine, fu concesso di dare ai luoghi dell’insediamento, da loro promossi, il nome di Larderello". Appuntamento venerdì 23 giugno, alle 9.30, al Palazzo della Provincia di Livorno, per la Conferenza in Musica. Domenica 25 giornata clou, a partire dalle ore 10.30 con la benedizione della Cappella de Larderel a Livorno. Alle 15 una breve benedizione delle lapidi e tombe della dinastia e visita guidata a Palazzo de Larderel, l’attuale Tribunale di Livorno.

Francesco Ingardia