Dario è l’Omo dell’anno: ha sbaragliato tutti gli altri aspiranti

Dario l’Omo dell’anno 2023. Il gruppo santacrocese dei "Greggi alla rete" lo ha eletto venerdì nell’evento dell’estate. Dario, che succede a Pelo, ha sbaragliato la concorrenza che aveva in Urbino e Severino, gli avversari più accreditati. Il presidente Kojak lo aveva fatto intendere. All’elezione hanno partecipato una sessantina di entusiasti Greggi. Tanti i premi. Il noto Seghetto è stato premiato per lo "stile greggio", con tanto di laurea, toga nera, cappello e fascia, per il tipo di vita condotto, la sua grande simpatia nel modo di porsi (da vero Greggio) tra l’approvazione generale. Riconoscimenti a Luca e Magnus (doppio per lui), come pure a Cecco. A Pelo, tifoso della Roma, è andato un cappellino giallorosso quale pensionato -giramondo, spesso in vacanza. Due magliette al Puccio e al professor Del Bene dell’Università di Ancona. Ha cantato il Maestro Roby, applaudito come sempre. Poi il premio più ambito: l’Omo dell’anno. Dario ha dominato la scena ed è stato omaggiato con mantello biancorosso, scettro e corona.

M. L.