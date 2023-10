Dario Ciaponi festeggia 80 anni

Compleanno particolare oggi per Dario Ciaponi, imprenditore santacrocese e personaggio conosciutissimo nel ciclismo per i 40 anni trascorsi in questo sport. Dario compie oggi 80 anni e nel ciclismo è stato per tanti anni presidente dell’U.C. S.Croce, dirigente del Comitato Regionale Toscano, direttore di gara e organizzatore di tante manifestazioni.