Danti (Sinistra Italiana), "Rispondiamo all'appello di Sarperi sulla sanità"

Dario Danti, nella veste di segretario regionale di Sinistra Italiana, risponde alla missiva inviata dalla consigliera del Gruppo Misto Federica Sarperi, che ha mosso appello a Danti affinché si faccia promotore di iniziative con la Regione per la sanità. Ecco la replica di Danti: "Sinistra Italiana è all’opposizione della giunta regionale ed essendo, la nostra, seria e fattiva opposizione, esprimiamo molteplici critiche, ma, soprattutto, ci confrontiamo e cerchiamo di costruire le possibili convergenze per provare a realizzare politiche volte al cambiamento. Se le interlocuzioni portano ad esiti positivi, si realizzano coalizioni di governo, diversamente si resta all’opposizione. Gli elettori hanno consegnato a Sinistra Italiana il ruolo di opposizione all’inizio del mandato amministrativo regionale nel 2020, e in questa collocazione resteremo per tutti e cinque gli anni. Nulla vieta, ripeto, avere un ruolo non solo di critica, ma anche di ricerca delle possibili convergenze per il futuro". Danti prosegue: "Il tema della sanità è urgente e le politiche regionali vanno cambiate, a partire dai grandi temi messi in campo dalle recenti manifestazioni del movimento degli operatori socio-sanitari e del sindacato. Le loro piattaforme sono la nostra piattaforma. Facciamo nostre quelle richieste e quelle rivendicazioni per un proposta complessiva di difesa e rilancio della sistema sanitario pubblico della nostra regione che guardi a tutte le problematiche di ogni territorio, compreso quello di Volterra. Nelle prossime settimane costruiremo iniziative politiche a livello regionale e nei singoli territori per confermare i nostri valori e articolare i nostri contenuti: Sono certo che Sarperi parteciperà con interesse".