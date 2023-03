Danneggiamento Condanna a 6 mesi

Il danneggiamento, pur lieve, è stato di un camper parcheggiato su strada

extra-urbana in ora notturna, e pertanto per sua natura destinato a costituire abitazione tempranea: il proprietario era dentro che dormiva. La Cassazione ha ritenuto il fatto "di significativa gravità" mandando definita la condanna in appello a 6 mesi di reclusione con i doppi benefici di legge per un 32enne di Pontedera, incensurato, condannato per danneggiamento. Anche se e il danno era stato risarcito e la querela ritirata.