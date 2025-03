Daniela Maccheroni inaugura la mostra

L’Orcio d’Oro di San Miniato ospita la mostra di Daniela Maccheroni: il battesimo della personale è in programma per venerdì alle 18 alla presenza dell’artista, del professor Ilario Luperini, curatore del catalogo e rappresentanti delle autorità locali. Il taglio del nastro sarà preceduto da una lettura-spettacolo. Si tratta di una riscrittura del libro della Maccheroni, intitolato, come lo spettacolo, “Una vita“, narrazione di una vicenda umana di grande sofferenza, pervasa da un’ossessione che è anche impotenza, arginata, spesso vinta da un amore per l’arte e dalla fede in Dio.