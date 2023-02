In occasione per il Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, il Tavolo della Memoria di Santa Croce organizza la conferenza "Dall’oblio al ricordo – Storia di un confine difficile", che si terrà l’11 febbraio alle 10.30 in Saletta Vallini a Santa Croce. La conferenza tenuta dal professor Pietro Finelli sarà un’occasione per approfondire la complessità degli avvenimenti.