Dall’indirizzo musicale alla curvatura tecnologica

MONTOPOLI

Aperte le iscrizioni per la scuola Secondaria di primo grado fino al 10 febbraio. A Montopoli l’Istituto comprensivo Galileo Galilei offre molte opportunità. "Siamo orgogliosi del nostro Istituto e della scuola Secondaria – dice la dirigente Alessandra Lupetti – sono molte le offerte che proponiamo ai ragazzi. Dalla novità della curvatura tecnologica all’ormai noto indirizzo musicale. A partire dalla classe prima è possibile intraprendere lo studio dello strumento musicale: flauto traverso, violino, pianoforte e chitarra. Un’importante opportunità che permette sia di ampliare le conoscenze degli alunni sia di partecipare a importanti attività come l’orchestra e la realizzazione di concerti. Tutto l’istituto è orgoglioso dell’indirizzo musicale e in particolare del lavoro svolto da docenti e ragazzi. Ricordiamo che è possibile incontrare i docenti di strumento mercoledì 31 gennaio alle 18,30 ed è inoltre possibile assistere alle lezioni individuali dal 5 al 9 febbraio. Un’importante occasione da non perdere e a cui teniamo".