Dall’argilla il racconto delle figure femminili

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Entra nel vivo il programma di "Una, nessuna centomila", la rassegna di appuntamenti ideata dal comune di Montopoli insieme a molte realtà del territorio in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. Sabato 9 marzo alle 10.30 in sala Nazzi a Montopoli sarà inaugurata la mostra "Donna, radici e viaggio" di Michela Minotti, teatroterapeuta e scultrice a cura del museo civico di Montopoli. Nelle opere di Minotti il racconto della figura femminile passa attraverso e per mezzo dell’argilla. La terra è il medium per queste soluzioni scultoree evocative, scelte per narrare la dimensione femminile; superfici come luoghi sensoriali, come architetture dell’anima, percorsi di luce e viaggi colmi di esperienze e di trasformazioni. La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 fino al 7 aprile (info: [email protected]). Il fine settimana comincia l’8 marzo alle 19.45 con la cena al circolo Arci Torre Giulia con lo spettacolo "Sconcerto" delle Note vaganti. Appuntamento sempre venerdì al teatro di Capanne con lo spettacolo della compagnia teatrale No, Grazie! "Perché il fuoco non muore". Sabato 9 marzo è in programma l’aperipasta e lo spettacolo teatrale "Italia Donati" alle 19.30 al circolo Arci Tom Benetollo di Marti. Al circolo Endas di Castel del Bosco alle 19.30 è stata organizzata una cena di beneficenza a sostegno dei progetti di Geniali.Sarà consegnato un premio a una donna del territorio.