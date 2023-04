Dalla ristorazione alla finanza La scuola va oltre i banchi

VOLTERRA

La scuola oltre i banchi. Nelle ultime settimane i ragazzi dell’Itcg Niccolini di Volterra sono stati impegnati in diversi momenti di formazione tra cucina, economia e natura. Il 19 aprile scorso, il team Il Magnifico, abbinato al ristorante Da Peppino, ha incantato i commensali. Dieci gli studenti coinvolti di varie classi dell’indirizzo alberghiero, divisi tra cucina, sala e accoglienza. In cucina Leonardo Biasci, Sara Cantini e Giacomo Tamburini, in sala, Vittoria Ferrari, Matilde Ferretti, Nicola Parri, Andrea Precenzano, in accoglienza, Jacopo Bernini, Elisa Chidichimo e Serena Serraglini. Ad aiutare in sala Gregorio Viti dell’Associazione Mondo Nuovo. In sala anche un rappresentante della Fisar di Volterra. Il 13, 14 e 15 aprile scorsi Joel Aragon e Emma Garfagnini, accompagnati dal professore Alessandro Salvini, sono andati a Cuneo alla premiazione del progetto Conoscere la Borsa.

Un’iniziativa a carattere europeo volta a diffondere la cultura e la conoscenza dei meccanismi della finanza. In occasione della giornata della Terra, infine, l’istituto volterrano, in collaborazione con l’associazione Ex del Niccolini e Santucci, ha organizzato un evento sulla micologia e la presentazione del libro Funghi in Toscana, alla presenza del vicesindaco del Comune di Volterra Davide Bettini. L’obiettivo dell’evento è la sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente.