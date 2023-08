Dalla Piaggio al Lingotto Pedalata nei luoghi simbolo del genio "made in Italy"

Partirà proprio dalla città della Vespa, dell’ingegno e dell’industria motoristica la pedalata Pontedera-Lingotto 2023, cicloturistica che attraversamezza Italia e le principali tappe del Made in Italy a fianco di partner come la Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), il Touring Club Italiano, il Politecnico di Torino e la Polizia Stradale. Giovedì 31 agosto alle 18 nell’auditorium del Museo Piaggio cerimonia ufficiale di partenza in cui si parlerà di questa manifestazione che in bici attraversa la storia dell’industria italiana; alle 19 la presentazione del libro "Un primo, sessanta secondi" con la partecipazione dell’autore Giovanni Visconti e della 75esima Coppa Dino Diddi per la categoria allievi; in serata, dalle ore 20.15, il ciclismo incontro l’enogastronomia con il contributo delle Terre di Pisa e la presenza di produttori locali come la Fattoria Campigiana di San Miniato, i prodotti del Caseificio Busti, del pastificio Morelli e della macelleria Lo Scalco di San Miniato. L’ingresso a curiosi e appassionati è libero. Venerdì 1 settembre il via alla pedalata con la prima tappa che sarà la Pontedera-Rufina. Poi altre 10 tappe, 1000 chilometri per attraversa sei regioni e cento comuni. "L’associazione La Storia in Bici vuol percorrere parte delle strade del nostro Paese non solo pedalando a testa bassa ma alzando lo sguardo, per vedere dove siamo e conoscere le eccellenze della nostra Italia – ha detto Michelino Davico, già senatore della Repubblica per 12 anni e ora presidente dell’associazione –. Quest’anno partiamo da Pontedera, luogo simbolo dell’industria ma anche del costume con la sua Vespa, per arrivare a Lingotto, altro luogo simbolo dell’industria italiana". Entusiasta il vicesindaco Alessandro Puccinelli. "Mi ha colpito passione con cui viene organizzata questa manifestazione – ha detto – noi non possiamo che essere orgogliosi per aver scelto Pontedera come luogo di partenza".

l.b.