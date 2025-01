Dalla farmacia comunale medicine per gli animali del rifugio di Gello

La farmacia comunale di Montopoli dona prodotti di prima medicazione per la cura degli animali accolti e curati nel rifugio Moonship Pet Rescue di Gello di Palaia. Il rifugio si prende cura di animali feriti e di animali gravemente malati che, molto spesso, vengono abbandonati a causa delle loro condizioni di salute. Per molti degli animali soccorsi è anche un luogo di passaggio dove poter avere terapie appropriate e percorsi di riabilitazione in attesa di una famiglia adottiva.

"Contribuire al benessere degli animali meno fortunati rappresenta un dovere morale al quale non ci sottraiamo", dice la responsabile della farmacia Annalisa Pacini (a destra nella foto con, dalla sua destra, Giulia Mannocci, Kisla Brogi e Federica Morelli).

"Prendersi cura di un animale è una cosa bellissima anche quando richiede impegno e sacrificio – aggiunge Giulia Mannocci, responsabile di Moonship Pet Rescue – ma può essere difficile, se non impossibile, quando i prodotti diventano troppo costosi. Grazie alla generosità della farmacia comunale di Montopoli".