Dal testamento di Mila Bacci prende forma il giardino inclusivo

Si concretizzano i primi passi per attuare le ultime volontà di Mila Bacci, l’ex dipendente comunale morta qualche anno fa e che nominò il Comune di Volterra come suo erede universale. Un gesto generoso quanto inusuale, perché raramente un ente pubblico, in questo caso il Comune, viene nominato in un testamento erede universale. Eppure l’ex dipendente di Palazzo dei Priori, la signora Mila Bacci, classe ‘46, morta il 17 settembre 2021, ha lasciato tutti i suoi beni a Palazzo dei Priori dove per tanti anni ha lavorato.

E ora va realizzandosi una delle volontà testamentarie, il Comune intitolerà una porzione del parco del Bastione a Mila Bacci, nella parte in cui sono partiti a settembre i lavori per creare un parco giochi inclusivo, secondo appunto le volontà testamentarie.

"Abbiamo utilizzato una parte del lascito della signora Bacci, vincolato nel creare aree giochi per bambini e borse di studio, per far sbocciare il parco giochi inclusivo Milla Bacci nell’area adiacente al Bastione – spiega il sindaco Giacomo Santi del colle etrusco – con questo atto, diamo corpo e vita alla realizzazione di una parte delle ultime volontà della signora Bacci".

Gli abiti della donna, lo scorso maggio, furono donati dal Comune alla Caritas e alle parrocchie.