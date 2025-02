Dal colle al mondo, la moda secondo Chariuc

Una storia di imprenditoria e di artigianalità il cui racconto parte da Volterra per raggiungere il modo intero. È il racconto di Achilina Hasna Chariuc, una designer che ha trasformato anni di esperienza e scelte coraggiose in un marchio che oggi sfida le grandi maison del lusso. Arrivata a Volterra 20 anni fa è l’ideatrice del marchio Aline’ e gestisce due boutique proprio sul colle etrusco. "Il lusso deve essere accessibile – racconta l’imprenditrice – perché la qualità viene prima del nome. Questo è uno dei miei messaggi. Una borsa non deve costare migliaia di euro solo per via del marchio che porta, ma deve far sentire speciale chi la indossa in ogni occasione, anche nella quotidianità. La vera eleganza non segue le tendenze effimere, ma nasce dall’attenzione ai dettagli e dal valore dell’artigianato. Aline’ rappresenta proprio questo: un marchio che educa alla bellezza autentica e alla qualità che nasce dalle mani di piccoli artigiani". Ogni pezzo è un inno all’artigianalità, la dimostrazione che le piccole realtà possono competere con i grandi nomi della moda, offrendo creazioni esclusive e destinate a durare nel tempo. E poi c’è il ruolo giocato dalla tecnologia con la modellazione 3D, il digital product passport (DPP) basato su tecnologia NFC e la mixed reality.

"Questi strumenti permettono ai clienti di accedere a informazioni trasparenti sulla provenienza, la sostenibilità e il ciclo di vita di ogni prodotto – spiega –. Inoltre possiamo ridurre gli sprechi di materiale e costi, ottimizzando il processo produttivo e creando prototipi digitali prima della realizzazione fisica. Utilizzare questa tecnologia permette agli artigiani come noi di veder tutelato il proprio lavoro". La collezione attuale rappresenta l’essenza del lusso esclusivo, con borse e giacche in pelle realizzate in edizione limitata. Uno stile che ha già varcato i confini nazionali con la partecipazione di Aline’ a eventi come la Haute Couture Fashion Week di Parigi. "Parigi è stata un’esperienza intensa, esplosiva e inaspettata – conclude – è stato molto emozionante essere lì. La soddisfazione è stata molta nel vedere l’apprezzamento per il mio prodotto. Un’iniezione di fiducia, la prova che anche partendo da una piccola realtà si può arrivare lontano. I prossimi progetti? Altri eventi in giro per l’Europa e poi una nuova collaborazione con un negozio di Firenze che presto venderà le mie creazioni".

S.E.