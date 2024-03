Dai piani alti della Commissione Europea alla Rocca. La carriera di primo piano del candidato a sindaco

Una scalata al successo professionale, quello di Lucio Gussetti. Da aiuto magazzinieri durante gli studi, a praticante procuratore legale, al ruolo di funzionario regionale in Friuli Venezia Giulia fino al 1988 quando, vincitore di concorso, si trasferì a Bruxelles e prese servizio alla Commissione Europea presso la quale ha svolto diversi ruoli prima di arrivare ai piani alti della gerarchia. Fra i tanti incarichi, Gussetti, ha svolto anche il ruolo di avvocato davanti alla Corte di giustizia Ue e alla Corte Internazionale di giustizia dell’Aia. In carriera ha incontrato personalmente da Chirac a Putin, Pere, Tony Blair, Monti, Berlusconi, Draghi e Renzi. La Von der Leyen tra gli altri. "Apprezzo l’onesta, la trasparenza, il dialogo e l’amicizia – dice –. Adoro il mio Paese che ho difeso in mille occasioni durante la mi attività lavorativa. Ora San Miniato è da lungo tempo la mia casa".