Dai banchi di scuola all’azienda. Il Cattaneo alla Figli di Guido Lapi

Dalla scuola alla vita in azienda. Proseguono le visite nelle aziende del Gruppo Lapi per il progetto formativo "Fabbriche Aperte 2025". Nei giorni scorsi è stata la Conceria Gi.Elle.Emme di Ponte a Egola ad aprire le sue porte a 29 studenti e studentesse del Cattaneo. Nell’occasione anche l’azienda chimica specializzata in tannini vegetali, Figli di Guido Lapi, ha presentato i suoi prodotti ai ragazzi. L’incontro è stato inoltre un’opportunità di confronto e dialogo tra vari attori che sul territorio s’impegnano per la crescita e lo sviluppo del settore: erano infatti presenti il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, il sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni, e il presidente del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, Massimo Boldrini. "È importante che i giovani conoscano il tessuto industriale che un domani li potrà accogliere come nuovi addetti. Ed è fondamentale che vedano le aziende coi loro occhi per rendersi conto di come funziona una realtà imprenditoriale, di com’è la vita in conceria – ha commentato il CEO di Gi.Elle.Emme, Tommaso Lapi - . Fabbriche Aperte è l’occasione per incontrare i ragazzi, conoscerli, accoglierli, far loro partecipi delle potenzialità del nostro distretto conciario, anche a livello occupazionale".La visita è partita dalla spiegazione dei tannini utilizzati nella lavorazione della pelle conciata al vegetale per poi iniziare il tour in conceria. "Ci teniamo molto a far capire la particolarità dei tannini e della concia al vegetale. Pelle al vegetale e cuoio per suola sono il fiore all’occhiello del nostro distretto, il Dna della concia toscana. Per far questo facciamo provare ai ragazzi un vero bar olfattivo, facendo vedere, annusare, toccare e assaggiare i diversi estratti vegetali. L’unico conciante che si può “mangiare", ha spiegato Stefano Pinori, direttore dell’azienda Figli di Guido Lapi.

C. B.