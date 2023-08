Da Volterra a Calitri per riannodare un filo nelle Corrispondenze immaginarie dei matti

Un passaggio di testimone dal Comune di Volterra al Comune di Calitri, in Irpinia, che proseguirà con altre tappe in Italia e all’estero, promuovendo la continuità di quel flusso di scambi e energie che sono all’origine dell’opera ‘Corrispondenze Immaginarie’, progetto per Volterra22 curato dall’artista Mariangela Capossela, nato per restituire un ascolto a centinaia di voci cui è stata negata la possibilità del dialogo: a partire dalle lettere scritte tra il 1900 e il 1974 dai pazienti psichiatrici internati nel manicomio, il progetto ha infatti dato vita a una corrispondenza che nel corso del 2022 ha coinvolto persone in tutta Italia e anche all’estero.

Le lettere degli internati sono state riscritte in scrittoi pubblici da cittadini e da studenti di Volterra: lettere scritte dai pazienti psichiatrici, rimaste recluse come i loro autori, che hanno trovato risposta nelle persone che hanno aderito al progetto chiedendo di diventare destinatari e interlocutori. Le lettere sono state ricopiate a mano e inviate in tutta Italia e non solo. A Volterra sono arrivate 150 risposte da tutta Italia. Risposte che scrivono al presente un nuovo discorso collettivo su malattia, isolamento, cura. Le lettere hanno continuato a viaggiare e sono arrivate a Calitri, ospitate nell’ambito del padiglione Irpinia dello Sponz Fest 23, la kermesse organizzata dal fratello di Mariangela, Vinicio Capossela. È stato possibile consultare la corrispondenza a domicilio, nelle case degli abitanti di Calitri.

"Nelle risposte alle lettere degli internati c’è anche chi ha chiesto scusa dopo 110 anni - dice Mariangela Capossela - e ogni risposta va oltre il personale per abbracciare un discorso collettivo. C’è chi ha pianto, c’è chi ha chiesto di più, c’è chi ha avuto bisogno di sfogarsi. Abbiamo avuto 350 visite nelle case di Calitri, per poche ore al giorno, per leggere le corrispondenze del manicomio di Volterra. A Calitri si è sviluppata un’emozione forte, tanto che molti cittadini hanno chiesto una sorta di gemellaggio con Volterra". Un progetto che ha la valenza di un’opera d’arte collettiva che ha attraversato l’Italia, e non solo.

"L’elemento straordinario del progetto è il suo essere prezioso. E le cose preziose non vanno messe sotto teca. Per questo è bello condividere il progetto con Calitri - dice l’assessore Dario Danti - le lettere viaggiano, e allo stesso modo devono viaggiare i messaggi impressi dagli internati e da coloro che hanno partecipato al progetto, rispondendo a quell’appello rimasto muto fra le stanze del manicomio. E’ un progetto di partecipazione pubblica. Gli internati chiedevano disperatamente di essere ascoltati. Il progetto è andato oltre il libro ‘Corrispondenza Negata, perché quelle lettere hanno ritrovato uno spazio universale di condivisione".

Ilenia Pistolesi