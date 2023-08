Da San Miniato alla Costa d’Avorio Aiuti per la scuola di tanti bambini

Un ponte di solidarietà che continua a dare frutti preziosi. Lo rende noto l’associazione Nel Sorriso di Valeria. "E’arrivato il rapporto di fine anno scolastico per i nostri bambini orfani o meno abbienti che sosteniamo in Costa d’Avorio, grazie anche alle numerose adozioni sottoscritte da molti di coloro che ci seguono – spiega il presidente Lucio Tramentozzi, presidente dell’associazione fondata nel ricordo della figlia scomparsa prematuramente –. L’andamento ricalca più o meno quello degli anni precedenti con circa il settanta per cento di promossi, un trenta per cento di ripetenti e qualche abbandono, dovuto soprattutto a maternità per le ragazze e altre cause familiari per i ragazzi". "Dobbiamo essere soddisfatti ricordando che vivono in piccoli villaggi sperduti nella foresta e l’accessibilità alle scuole non è agevole come non è agevole poter studiare nelle piccole capanne nel cui interno si deve vivere e fare di tutto – aggiunge Trametozzi – . A giorni manderemo anche il primo bonifico di circa euro 10mila per acquistare il necessario per l’inizio del nuovo anno scolastico fissato per l’11 Settembre.

Provvederemo anche a far acquistare in loco un automezzo usato ma idoneo per facilitare i collegamenti nei vari villaggi". Chiunque vuole può ancora contribuire con donazioni spontanee all’Associazione, qualcuno lo sta già facendo: IBAN IT95E0623071152000056823263. Prossimo appuntamento il 10 Settembre per l’incontro in ricordo di Katiuscia, con la messa in Duomo aòòe 11 e pranzo solidale nei locali attigui alla Nunziatina. Nel mese di agosto l’Associazione è presente in varie manifestazioni-

