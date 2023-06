"Da maggio a oggi +40% di precipitazioni"

Piogge torrenziali o improvvise, sicuramente anomale, in una cornice palesemente antitetica rispetto a 12 mesi fa, quando l’afa tropicale e l’assenza di piogge stavano già costruendo un campo minato che ha mandato in ginocchio territori e sistemi. Ma il maltempo ha le ore contante, parola del Lamma, e inizierà già dalle prossime ore a conoscere la sua parabola discendente. Nel mese di maggio e nella prima metà di giugno le precipitazioni hanno toccato, nel territorio, picchi del 40% in più rispetto alle medie stagionali, tralasciando il 2022, quando lo spettro della grande siccità iniziò a palesarsi proprio nel mese di maggio. Un esempio pratico, che è stato riportato anche dal presidente della Regione Eugenio Giani: a Pomarance, lo scorso lunedì, sono caduti a terra 47 mm di pioggia in un’ora. Ecco la situazione prospettata dal centro Lamma della Regione: "Il quadro complessivo da maggio ad oggi riporta un 40% in più di precipitazioni rispetto alla media stagionale nella zona di Pisa e provincia, con circa 5 giorni in più di pioggia rispetto agli standard regionali - sottolinea Gianni Messeri per il Lamma - ma le piogge anomale hanno consentito, in sostanza, di recuperare, in alcune aree, lo stato di siccità che ha gravato pesantemente nel 2022, almeno fino al mese di ottobre".

La situazione, come detto, è del tutto opposta a quella della tarda primavera dello scorso anno, quando l’assenza di piogge fu il primo campanello d’allarme di una siccità che rimarrà nella storia. La musica, per questa estate, è pronta a cambiare. Almeno in parte. "La fase di instabilità sta terminando - riprende il Lamma - perché dai prossimi giorni fino alla fine di giugno è atteso un clima secco e caldo". E si prospetta un 2022 bis? "No, perché la siccità era già partita da maggio - risponde Messeri del Lamma - l’estate entra in punta di piedi: farà caldo, di più rispetto alle media, ma non come lo scorso anno".

ip