Da Lineapelle a Micam, nuove prospettive

di Carlo Baroni

COMPRENSORIO

Interesse. Ottimismo. Operatori di tutte le case di moda e da tutto il mondo. Lineaepelle si è confermato l’appuntamento strategico per il conciario asoetto, appunto che trova conferma nell’alta affluenza dei buyer: oltre 22mila, il 42% in più rispetto alla precedente edizione dedicata alle collezioni estive (febbraio 2022), il 6% in più rispetto a quella invernale (settembre 2022). A conferma che Lineapelle 101 è stata un’edizione di ritorno all’internazionalità prepandemica, il 41% dei visitatori è arrivato dall’estero con una particolare brillantezza da parte dei visitatori provenienti, per quanto riguarda l’Europa, da Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi; solida la presenza degli operatori turchi, mentre dall’Asia molto interessanti e rassicuranti sono stati gli ingressi dei buyer giapponesi e coreani, insieme all’iniziale ritorno dei cinesi.

Sotto il profilo del business, Lineapelle 101 ha intercettato una fase congiunturale complessa, rallentata da una serie di fattori (dalla guerra in Ucraina al trend inflattivo) che, secondo quanto dichiarato dagli espositori, potrebbe comunque iniziare a sbloccare il mercato tra la fine del primo e l’inizio del secondo trimestre dell’anno, grazie anche alla riapertura della Cina. Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola dice: "il successo della fiera è stato un segnale importante, un’iniezione di fiducia che ci dice che la tendenza si può invertire. Il quadro complessivo resta complicato da tutte le questioni che ci trasciniamo da mesi: dai rincari, alla guerra, alla frenata dei consumi. La fiera però ha confermato il forte interesse per il prodotto: tutta la moda che lavora con la pelle era qui. Questo è fondamentale".

La filiera della pelle è stata la centro di giorni intensi a Milano anche grazie a Micam e Mipel, le manifestazioni dedicate alla scarpa e alla pelletteria. Gli eventi – si apprende – hanno intercettato il forte dinamismo della domanda dei buyer italiani e soprattutto esteri, testimoniando il consolidamento della ripresa dei comparti rappresentati. I visitatori hanno segnato una crescita del 25% rispetto alla precedente edizione. Durante le fiere ci sono stati numerosi gli appuntamenti di approfondimento che hanno trattato temi importanti per il settore come sostenibilità, innovazione e tendenze.

Successo, anche quest’anno, per Amici per la Pelle, il concorso organizzato da Unic – Concerie Italiane, che coinvolge in ogni edizione oltre 1.000 studenti delle scuole medie al quale partecipano anche gli istituti della nostra zona. I ragazzi questa volta sono stati invitati a utilizzare la pelle per declinare in modo artistico il tema "Leather in Our Life – Nuovi Utilizzi della Pelle nella Vita Quotidiana". Le opere realizzate sono state esposte e votate in fiera e online. "Pelle è casa" è il lavoro artistico degli studenti della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca di Fucecchio si è aggiudicato il premio dei visitatori di Lineapelle. In questi giorni di fiera anche i sindaci della zona (Giglioli, Toti, Spinelli e rappresentanti della giunta di Santa Croce) hanno fatto visita agli stand di Lineapelle.