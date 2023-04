Da Cambridge agli Euteleti per risolvere un avvincente giallo d’arte

Una visita che da sola racconta quant’è importante un’antica istituzione della città. L’Accademia degli Euteleti è stata onorata nell’ospitare il professor Donal Cooper docente di storia dell’arte rinascimentale nella prestigiosa Università di Cambridge. Il professor Cooper – si apprende – è sulle tracce di un’importante e preziosa opera d’arte trecentesca proveniente da una chiesa sanminiatese e andata all’estero, via Francia, dopo le soppressioni napoleoniche.

Una pista che condurrebbe all’attribuzione di una splendida opera trecentesca finita all’estero. Come ha confessato – si legge in una nota – durante la giornata di studio il professor Cooper avrebbe trovato nell’archivio dell’Accademia la "goldkey" della sua ricerca che spera lo conduca alla conferma delle sue ipotesi. Il docente di Cambridge è stato accolto dal presidente dell’Accademia Luca Macchi e dal segretario Di Bartolo che lo ha assistito nella consultazione dell’archivio. Macchi ha omaggiato Cooper con una pubblicazione su Napoleone a San Miniato. Cooper ha ringraziato per l’accoglienza dell’Accademia e si è complimentato per i bellissimi scorci paesistici della cittadina, volendo poi fotografarsi nel bel giardinetto Migliorati, di fronte al palazzo dove ha sede l’Accademia. Una realtà prestigiosa e che ha appena computo duecento anni di vita e di storia. Fu fondata nel 1822, per iniziativa di alcuni eruditi sanminiatesi.

L’idea era quella di ricostituire un sodalizio scientifico-letterario, proseguendo idealmente l’esperienza delle più antiche accademie sanminiatesi. Negli anni agli interessi nelle lettere si aggiunsero poi quelli nelle scienze e nelle arti. Il corpo sociale si è via via arricchito di studiosi da ogni parte d’Italia e oggi, nella sede di piazza XX settembre, l’Accademia vanta un archivio di documenti di primaria importanza.

