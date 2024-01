Da Bientina a Santa Croce fino ad Orentano. Ecco dove regnano maschere e coriandoli

VALDERA - CUOIO

Tra Valdera e Comprensorio del Cuoio ci sono delle realtà che nei decenni si sono distinte per la capacità di riuscire a tramandare i saperi che porta con sé il carnevale. Ci sono coloro che costruiscono i carri, chi pensa ai temi e alle coreografie e poi i costumi e gli aspetti logistici. Conoscenze passate di generazione in generazione riuscendo a far diventare il carnevale un evento caratteristico di un territorio. In Valdera, pronte le date per le sfilate in centro del carnevale di Bientina. Si comincia domenica 21 e 28 gennaio per poi andare avanti domenica 4 e 11 febbraio. Il gran finale sarà poi sabato 17 febbraio con un doppio corso mascherato, il consueto alle 15 e la mascherata sotto le stelle alle 19.

Dalla Valdera al comprensorio del cuoio: fervono i preparativi tra i gruppi di Santa Croce per il carnevale d’autore, tre le sfilate in programma il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio per decretare chi tra La Lupa, gli Spensierati, La Nuova Luna e il Nuovo Astro avrà interpretato al meglio lo spirito del carnevale 2024.

Una festa dedicata ai più piccoli è il carnevale dei bambini di Orentano che quest’anno per la 67esima edizione mette in campo un programma fatto di quattro sfilate domenicali (21 e 28 gennaio e 4 e 11 febbraio, con inizio sempre alle 14.30) e martedì 13 febbraio con il veglione di fine carnevale. Prima uscita il 28 gennaio per il carnevale sanromanese che con sfilata su lungarno Pacinotti il 4 e l’11 febbraio.

S.E.