Cyrano, gli eroi che rifiutano il loro destino

PONTEDERA

Un progetto che punta alla messa in scena dei personaggi del Cyrano come fossero eroi che rifiutano il loro destino, grandi figure portatrici di un amore assoluto, pieno, forte, che reclamano nuova vita. Sono personaggi che richiamano quelli già apparsi nel settembre scorso nell’ambito del Festival Un’Era d’Amore. I primi appuntamenti al teatro Era sono fissati per venerdì 24 e sabato 25 maggio. Venerdì, alle 11, nella sala Cieslak del teatro Era, Michele Santeramo legge Cirano, accompagnato dal musicista Sergio Altamura, per le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori che hanno fatto parte del progetto il Teatro Torna a Scuola. Il testo è stato interpretato da Silvio Orlando in occasione di Un’Era d’Amore. Alle 19.30 Michele Santeramo e Rocco Papaleo, attore protagonista del testo Cristiano nel settembre scorso, incontrano il pubblico nel giardino del teatro Era. Porterà il suo saluto Matteo Franconi, sindaco uscente e vicepresidente del Teatro della Toscana. Coordina Matteo Brighenti. Sabato, alle 18.30, nella sala Salmon del teatro Era, lettura scenica del testo originale Gli Eroi Invisibili di Santeramo con le musiche di Sergio Altamura rivolta ai dipendenti e i dirigenti di Revet e Febo Group nell’ambito del progetto D’arte e d’impresa. A settembre, poi, lettura a tavolino del testo al teatro Era, come prima fase di lavoro, con Santeramo, Papaleo e il cast artistico al momento in fase di costruzione. Tutto questo mira alla realizzazione di uno spettacolo nel 2025.