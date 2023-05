Coltellate fra ex a Cutigliano, Garofano sarà consulente di parte nel caso Antonelli

Pistoia, 2 maggio 2023 – Luciano Garofano, settant'anni, dal 1995 al 2009 comandante del R.I.S. di Parma, già docente del master universitario "Tecniche di indagine, della sicurezza e criminologia”, da molto nello staff di Quarto grado su Rete4, ha accettato l'incarico di consulente di parte della difesa di Alex Antonelli, il quarantaduenne tecnico informatico fiorentino in carcere da undici mesi con l'accusa di tentato omicidio della sua ex fidanzata di 37enne, a Cutigliano, nell'abitazione dove viveva la coppia, presente il nuovo compagno di lei.

L'arrestato: “Mi sono difeso”

Garofano – che ha indagato sulla strage di Erba, sul serial killer Donato Bilancia, sul delitto di Novi Ligure, il caso Cogne e il delitto di Garlasco – sta preparando una consulenza che, lette le carte delle indagini, confuti le pesanti ipotesi accusatorie del pm Grieco.

La procura di Pistoia ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini, nella previsione di chiedere il rinvio a giudizio di Antonelli, per duplice tentato omicidio.

Addirittura anche nei confronti di Ferreti, il nuovo compagno della donna. E poi la presunta calunnia nei confronti di Rio e Ferreti: Antonelli ha dato una versione opposta alle due parti offese.

Da qui l'ulteriore accusa a suo carico. In ultimo, ma non ultima, l'accusa di porto di armi o oggetti atti a offendere: il coltello da cucina afferrato per infliggere gravi ferite alla sua ex.

Ferite (all'addome) subite quella drammatica notte anche da Antonelli, ricoverato anch'egli in condizioni critiche. Per il pm Antonelli premeditò l'aggressione, portando con sé il coltello da Firenze a Cutigliano.

Oltre alla relazione di Garofano, a maggio dovrebbero essere depositati gli atti relativi alla mappatura del dna sulla scena del crimine, delegata all'Istituto di Medicina Legale di Firenze, sia pure a distanza di molti mesi dai fatti.

E, pare, senza il supporto di documentazione fotografica, almeno così sostiene il difensore di Antonelli, avvocato Gianni Salocchi, che presto ripresenterà una istanza di scarcerazione per Antonelli, o quanto meno di concessione degli arresti domiciliari.

La difesa di Antonelli sostiene tramite l'altro suo consulente, il dottor Marco Palandri, che la natura delle ferite presenti sul corpo dell'indagato, gran parte in zone vitali, sarebbero state inferte da una lama. Dunque 'eterodirette'.

Dunque incompatibili con la ricostruzione di inquirenti e investigatori, che catalogava quelle ferite come autoinferte mediante un vanghetto. "Io mi sono solo difeso – ha detto Antonelli rispondendo alle domande del giudice Azzaroli – ero in quella di casa a Cutigliano in cui ho convissuto con la mia ex. Fui svegliato dalla presenza di persone in casa. Andai nel salone dove riconobbi lei insieme a un uomo. Fu lei a scagliarsi contro di me ‘con un balzo felino’ e afferrando un coltello”.

Per il suo difensore, Antonelli avrebbe dunque reagito per legittima difesa. Versione, tuttavia, che i giudici del Riesame di Firenze hanno ritenuto inverosimile: secondo i giudici l’indagato era nascosto nel cucinotto vicino al salone. Lì avrebbe afferrato il coltello, procurandosi "la ferita di tre centimetri all’addome proprio con l’arma da taglio indicata dal consulente della difesa quale strumento che spiegherebbe la natura delle lesioni in sede addominale”.

