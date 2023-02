Curtatone, in 49 restano fuori

PONTEDERA-VALDERA

La Curtatone e Montanara continua il trend degli anni scorsi aumentando il numero di iscritti alla Secondaria di primo grado. Sicuramente spinti anche dalla novità del Polo Carlesi. Tengono gli altri istituti comprensivi di Pontedera e della Valdera. Sono 182 le domande alla Curtatone a fronte di 134 posti disponibili. Non accolte 49: 32 sono ragazzi non residenti a Pontedera, 16 risiedono a Pontedera. "Abbiamo accolto al massimo della possibilità in base all’organico di istituto per formare cinque classi prime, applicando i criteri di priorità deliberati dal consiglio di istituto – spiega la dirigente Maura Biasci – I tre istituti comprensivi di Pontedera hanno adottato tutti gli stessi criteri di priorità. Ho ricevuto chiunque abbia richiesto spiegazioni con graduatoria davanti". I criteri di priorità sono la presenza di un fratello o sorella nello stesso istituto e il lavoro di entrambi i genitori. La Gandhi, dichiara il preside Vito Civello "conferma gli stessi numeri dell’anno scorso". Lieve calo di iscritti al Niccolini di Ponsacco ma, spiega la preside Floriana Battaglia, "confermiamo la richiesta delle 7 classi prime alla Secondaria, 6 alle Primarie, mentre l’Infanzia resta invariata con 15 sezioni". "I dati delle iscrizioni sono più o meno simili allo scorso anno – la preside di Calcinaia Elisabetta Iaccarino – Alla Primaria forse riusciremo ad avere due classi a tempo pieno, lo scorso anno era una sola".

gabriele nuti