"Curate oltre 22mila persone"

Un altro traguardo. importante riconoscimento al movimento Shalom di San Miniato. Un movimento che ha sedi in Italia e all’estero. Il riconoscimento arriva – si apprende – dal Ministero della salute del Burkina Faso al centro sanitario polivalente Shalom di Koudougou creato dalla sezione Puglia ."Grazie ancora a tutti i benefattori che hanno permesso la realizzazione di questo sogno", dice il fondatore don Cristiani. L’anno scorso 22.002 persone hanno ricevuto cure nel poliambulatorio realizzatodai volontari di Taranto in Burkina Faso, nell’Africa Sub-sahariana. Il centro sanitario polivalente Shalom, infatti, offrendo cure sanitarie di alto livello è stato insignito di un’attestazione che lo pone al secondo posto tra le migliori strutture sanitarie private del distretto di Koudougou per il miglioramento della qualità della vita della popolazione.