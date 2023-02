Curare la mente con la libroterapia Prende il via il percorso di gruppo

PECCIOLI

Alla biblioteca comunale Fonte Mazzola è in arrivo un corso e un percorso rivoluzionario incentrato sulla ‘libroterapia’, un diverso approccio, in questa fattispecie di natura corale, in cui i libri diventano strumento per affrontare se stessi, il proprio intimo, attraverso le pagine di un libro. Con il termine libroterapia si indica un metodo per conoscersi usando le opere letterarie come specchio delle nostre emozioni e come tracce per esplorare mondi diversi: non solo quelli di fantasia raccontati dagli scrittori, ma anche quelli che si sviluppano nella profondità del nostro cuore e della nostra mente. Il percorso sarà portato avanti da Rachele Bindi: psicoterapeuta, psicologa e, in Italia, fra le massime esperte di libroterapia: appassionata lettrice sin dall’infanzia, vive a Firenze, gestisce percorsi di libroterapia abbinati alla psicoterapia analitica di C.G. Jung, finalizzatti alla ricerca del benessere psicologico. Nell’incontro che si svolgerà in biblioteca a Peccioli il primo marzo alle 18, sarà spiegato in cosa consiste la libroterapia, e ne saranno illustrati i diversi benefici per la persona, così come saranno illustrati gli appuntamenti previsti per fare conoscenza personale di questa tecnica. Sarà raccontato come attraverso la lettura di un testo e la sua condivisione, con il libroterapeuta e con un gruppo di partecipanti, sia possibile avviare un vero e proprio percorso personale di maggior consapevolezza.

Il titolo dell’iniziativa che, dopo un primo incontro conoscitivo prenderà il via a aprile, è ‘Librarsi’, parola che assume un valore significativo. Un libro non aiuta solamente a diventare lettori consapevoli, ma apre interi spaccati su costellazioni diverse: i personaggi, la trama, le emozioni, siano esse negative o positive, possono tendere una mano non solo a appassionarsi alla lettura, ma anche a sondare se stessi e un intero caleidoscopio di emozioni personali. Il percorso non sarà una terapia individuale ma un viaggio di gruppo: l’ingresso è libero e senza necessità di prenotazione.

Ilenia Pistolesi