Cura del territorio Progetto estivo per adolescenti

CALCINAIA

"Ci sto? Affare fatica!" è il progetto promosso dall’Unione Valdera e dalla cooperativa Arnera che dal 3 al 7 Luglio coinvolgerà adolescenti da 13 a 19 anni del Comune di Calcinaia e altri Comuni dell’Unione. I pre-adolescenti e gli adolescenti che hanno scelto di aderire al progetto saranno indirizzati e guidati da operatori della cooperativa Arnera in azioni concrete di volontariato e cura dei beni comuni. Un impegno retribuito con dei "buoni fatica" del valore di 50 euro da spendere in negozi del territorio. Ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni residenti a Calcinaia si possono iscrivere al progetto sul sito www.cistoaffarefatica.it trovandosi poi impegnati a curare luoghi del territorio che hanno bisogno di qualche attenzione in più.