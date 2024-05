Cuoiopelli, a Roberto Falivena i complimenti del suo maestro

Ultime tre stagioni tra le big del campionato ma sempre eliminata dai play off per la Cuoiopelli. Nel 2021-2022 la compagine allenata da Davide Marselli non riuscì a conquistare le finali interregionali arrivando seconda nel triangolare tra le vincenti dei play off dei tre gironi toscani. Lo scorso anno l’eliminazione dai play off nazionali contro l’Agazzanese dopo aver battuto nella finale del girone il Fratres Perignano, sempre con Marselli in panchina. Quest’anno la sconfitta contro lo Zenith Prato. In panchina Roberto Falivena, per tre anni vice di Marselli.

Mentre il futuro è tutto da decidere, a Falivena arrivano via social i complimenti di Davide Marselli. "Quest’anno, al primo da allenatore in prima, hai fatto bene sia il lavoro , che il risultato – scrive Marselli su Facebook rivolgendosi a Falivena – Ci siamo conosciuti dal nulla, sei anni fa, prima sono stato il tuo allenatore a Montecatini per due bellissimi anni e poi sei stato il mio secondo per tre anni alla Cuoiopelli. E gli ultimi due sono stati grandi campionati, prima il secondo posto dietro al Livorno e il play off e poi il terzo posto con vittoria storica contro il Perignano in finale ed i play off nazionali persi con molto rammarico , sbagliando un rigore all’andata ed uno al ritorno, ma il lavoro che abbiamo fatto e’ stato eccezionale e nessuno mai ce lo potrà togliere".

"Tu quest’anno sei arrivato secondo in campionato e hai lottato fino a ieri, facendo un ottimo lavoro – Ancora Marselli – Del resto eri già un allenatore in campo. Conoscendomi sai che non faccio molti complimenti, poi pubblicamente ancor meno, ma oggi te li meriti, insieme al tuo staff, perché oltre che un ottimo allenatore sei anche un grande amico e una persona unica. Le sconfitte ci aiutano ad imparare e ad essere migliori. Noi siamo uomini, prima che mister, sempre! Ora stacca la spina dieci giorni e poi si vedrà, ti voglio bene".