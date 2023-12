Cuoio di Toscana e la forestazione contro la Co2

Un progetto importante e ambizioso. Prende forma l’iniziativa di forestazione promossa dal consorzio conciario Cuoio di Toscana che ha celebrato la messa a dimora di 50 piante nel Parco San Bartolo a Cintoia, alla presenza del Comune di Firenze e della società di consulenza per la sostenibilità AzzeroCo2. Attraverso l’iniziativa, presentata a giugno a Pitti Uomo 104, il brand andrà a contribuire al piano di riqualificazione dell’area pubblica di 10 ettari, iniziato nel 2019. "Di fronte all’emergenza ambientale non possiamo più stare fermi e non agire. Gli alberi sono il nostro futuro, sono in grado di assorbire grandi quantità di Co2 aiutando la lotta al cambiamento climatico - ha detto il presidente del consorzio Antonio Quirici -. Attraverso questo progetto abbiamo inoltre supportato il territorio e le persone che lo abitano, operando nella piena filosofia del consorzio, simbolo del Made in Italy nel mondo". Cuoio di Toscana è un marchio che rappresenta il consorzio che porta lo stesso nome e riunisce i cuioifici dei distretti di San Miniato e Santa Croce specializzate nella produzione di cuoio da suola.