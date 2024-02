Cultura sempre più inclusiva: "Musei a misura di tutti". Idee e progetti a confronto

Uno sguardo sul futuro, sulle nuove esigenze, sulla possibilità di aumentare l’offertra e le possibilità di fruzione dei poli. Il

Sistema Museale del Valdarno ha organizzato per sabato prossimo al Teatro della Compagnia di Castelfranco una giornata formativa dal titolo "Musei per tutti. Idee, riflessioni, prospettive per una cultura accessibile e inclusiva".

La giornata sarà occasione – si apprende – di confronto e scambio sul tema dell’accessibilità ai musei, nata dall’esigenza di sviluppare sempre più attività didattiche che vadano incontro alle necessità di fasce di pubblico con particolari esigenze.

Questo tipo di offerta – viene spiegato – è iniziata già da alcuni anni da parte del Sistema Museale del Valdarno, a livello sperimentale, con la costruzione di stazioni per l’espletamento di esperienze tattili di visita per ipo-vedenti, con stampe 3D di reperti archeologici e scritte in linguaggio Braille. M aci sono uklteriori possibilità e potenzialita da sviluppaore. Il convegno, attraverso un momento di riflessione e confronto tra i musei del Valdarno, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, le amministrazioni comunali, la Diocesi di San Miniato (retà che con i propri polit consituiscono l’ampia rete del sistema ) e le scuole del territorio, sarà l’occasione – viene infine spiegato – per comporre un quadro sulla disabilità nelle comunità, ascoltarne le esigenze e iniziare a sviluppare conseguenti risposte con percorsi museali dedicati. Quindi sarà fatto il punto sudee, riflessioni, prospettive per una cultura accessibile e inclusiva. In moda che anche i musei possano essere a misura di tutti.