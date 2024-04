Cultura Ponte di parole lungo quattro giorni

Per quattro giorni la città di Pontedera si trasformerà in una biblioteca a cielo aperto. Libri, incontri, autori ed eventi, da giovedì 11 aprile il via a Ponte di Parole 2024. Con oltre 30 appuntamenti, 20 associazioni locali coinvolte, 15 luoghi culturali interessati e 4 librerie pontederesi questa terza edizione di Ponte di Parole si prepara ad accogliere decine di artisti e centinaia di lettori di tutte le età. "Un’esperienza capace di dare risposte sempre più significative ed interessanti – ha detto l’assessore Francesco Mori – una manifestazione che sta maturando e lo si vede dai nomi di rilievo ospitati quest’anno, protagonisti della letteratura nazionale. È un dialogo continuo, un’occasione di confronto con tante anime che arrivano anche da lontano". Giovedì mattina alle 11 si parte con la presentazione del libro di Tommaso Giani ‘Diari della stazione’ all’Ipsia di Pontedera. Alle 15.30 all’Accademia Musicale di Pontedera verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Obiettivo Italia’ a cura del Crec Piaggio. Alle 16 in piazza Curtatone e Montanara ci sarà un flash mob con il teatro di strada di Silvia Rubes a cura di Arci Valdera ‘Diversamente. Giovani contro le discriminazioni’. Sempre giovedì al Palp, alle 17, Martina Mengoni e Domenico Scarpa presentano ‘Storie naturali’ di Primo Levi (a cura della Libreria Roma-Ubik). Alle 18 il festival si sposta al Museo Piaggio dove Franco Arminio presenta ‘Canti della gratitudine’ con Frida Zampella (a cura della Libreria Carrara). La giornata si chiude al cinema Agorà con Sasha Naspini che presenta ‘Errore 404’ con Sandro Ferri, Stefano Colli e Francesca Pau (a cura della Libreria Equilibri). E poi ancora tanti ospiti e tanti appuntamenti nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. "Dal primo anno l’intenzione è sempre stata quella di creare un collante tra le tante realtà culturali del territorio – così Simone Meoli, tra gli ideatori della rassegna – al terzo anno l’edizione si è perfezionata confermando il carattere diffuso del festival in tutta la città e la sua apertura a un pubblico di tutte le età". Quindi il ringraziamento del sindaco Matteo Franconi. "Saranno giornate importanti che ci permettono di proseguire il percorso di valorizzazione del libro e della promozione della cultura in città".

l.b.