Pontedera
CronacaCultura classica Il convegno nazionale
23 set 2025
LUCA BONGIANNI
Cronaca
Cultura classica Il convegno nazionale

Dal 3 al 5 ottobre Pontedera ospiterà la diciassettesima edizione dal titolo “Democrazia, imperialismo, guerra. Da Atene a noi“ .

La presentazione del weekend dedicato alla cultura classica

La presentazione del weekend dedicato alla cultura classica

PONTEDERAPer un weekend Pontedera sarà capitale della cultura classica. Dal 3 al 5 ottobre la città della Vespa sarà la sede del convegno nazionale dell’Associazione Italiana di cultura classica. Il tema scelto, per un appuntamento giunto alla diciassettesima edizione, è “Democrazia, imperialismo, guerra. Da Atene a noi“.

Molti i nomi di prestigio attesi a Pontedera per un evento che avrà come location il Museo Piaggio, dove ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione, e la biblioteca Gronchi. Da Luciano Canfora, che sarà presente nel pomeriggio di venerdì, a Mauro Tulli, da Cinzia Bearzot a Natascia Pellè. Alla tre giorni sono attesi decine di studiosi in arrivo da tutta Italia per un congresso che è considerato un corso di aggiornamento per docenti e dirigenti in servizio. L’evento ha il patrocinio dei Ministero dell’istruzione e del merito, quello dei comuni di Pontedera e Peccioli, della biblioteca Gronchi e della Fondazione Piaggio e ha il supporto di alcune realtà locali.

"Ringrazio la professoressa Marconcini e tutto il gruppo di insegnanti che la sostengono e la supportano – la riconoscenza di Francesco Mori, assessore alla cultura e all’istruzione – nell’organizzazione di un convegno nazionale che non è solo un incontro per addetti ai lavori. La lezione degli antichi è sempre una lezione puntuale e approfondita e questa saldatura, per certi aspetti anche drammatica e tragica, tra le vicende ateniesi del quinto secolo, la complessità che apre e lacera il Mediterraneo nel tempo che attraversiamo, potrà costituire e rappresentare un momento di altissima cultura".

"Per la nostra città sarà un momento importante, per l’ambizione e la volontà di essere parte di un più ampio mosaico nazionale di luoghi dove si possa parlare approfonditamente in modo serio e rigoroso di cultura con la lettera maiuscola", conclude l’assessore di Palazzo Stefanelli.

