Cucciola gettata nella scarpata: "Una storia che ha un lieto fine. Ma chi ha visto faccia denuncia"

Continua a far parlare l’episodio della cucciola appena nata gettata in una scarpata nelle campagne intorno a Volterra. "Un gesto ignobile – commenta il gruppo #FareVolterra – un dispiacere enorme che certi comportamenti possono ancora esistere nelle nostre comunità. Un reato per il codice penale italiano, un atto che l’amministrazione tutta intende condannare con fermezza. Per fortuna la reazione immediata e la sensibilità di alcuni nostri concittadini hanno permesso che la vicenda vedesse un lieto fine. Non sempre purtroppo storie di questo tipo hanno però un lieto fine". La cucciola, lo ricordiamo, era stata trovata da un ragazzo mentre percorreva la strada in bicicletta. Dopo le prime cure era stata affidata all’associazione Gavol di Volterra affinché potesse trovare una balia.

"Per questo è necessario continuare a lavorare per promuovere una cultura di rispetto verso gli animali come per ogni altro essere vivente. Grazie a chi ha permesso che la cucciola sia stata salvata, grazie infinite all’associazione Gavol di Volterra che anche in questa occasione è stata determinante con l’amore e la competenza che ogni giorno la contraddistingue". La nota del gruppo si chiude con un appello affinché si possa ricostruire la verità e arrivare a individuare l’autore o gli autori di quello che oltre a essere un atto ignobile è anche un reato per il codice penale italiano. "La cucciola è stata trovata in Località Caggio in Volterra – chiudono l’amministrazione di Volterra e l’ufficio tutela e benessere degli animali che invita i possibili testimoni a farsi vivi o a sporgere denuncia. Un episodio che purtroppo non sarebbe una novità per la zona, dove già qualche mese fa era stato trovato un altro cucciolo abbandonato in una scatola.