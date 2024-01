Cucciola getta nella scarpata. Gara di solidarietà per salvarla

Una cucciola appena nata gettata via in una scarpata, chiusa in un sacchetto nero della spazzatura. Succede a Volterra nella campagna vicino Mazzolla, precisamente in località Caggio. Un ragazzo percorre la strada in bicicletta quando all’improvviso sente dei gemiti. Si ferma e capisce subito che quel suono straziante proviene da un sacchetto nero della spazzatura, lo apre e trova una cagnolina appena nata. La porta a casa, cerca di scaldarla con ogni mezzo, le da da mangiare, poi capisce di non potersi occupare di una creatura così piccola e si rivolge all’associazione Gavol di Volterra. "Abbiamo subito cercato una balia che potesse allattare la cucciola – raccontano dall’associazione –. Purtroppo non è la prima volta che accade, lo scorso anno abbiamo trovato un altro cane abbandonato in una scatola in una zona non lontana dall’ultimo episodio. Il timore è che la piccola potesse far parte di una cucciolata e che in giro possano essercene altri. L’abbiamo chiamata Vaniglia, per il colore del pelo, è una cucciola fortunata perché se solo fosse passato qualche altro minuto chiusa in quel sacco oggi probabilmente non sarebbe qui". Nei prossimi giorni sarà presentata denuncia contro ignoti, anche se sui social gira un post in cui si chiede di fornire informazioni sull’autore di quello che oltre ad essere un gesto ignobile costituisce anche un reato per il codice penale italiano. "I ragazzi che l’hanno trovata – raccontano ancora dall’associazione – sono stati bravissimi, sono riusciti a scaldarla e a darle da mangiare. Adesso sta bene anche se le prime settimane di vita sono sempre delicate. Finito lo svezzamento, tra un mese e mezzo, due, sarà pronta per trovare una nuova casa, dove speriamo possa crescere serena".

S.E.