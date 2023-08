Crv, nuovo aumento di capitale Santi: "Un passo fondamentale Buon lavoro al presidente Mocchi"

"Un augurio di buon lavoro al presidente di Crv Mocchi e a tutto il consiglio di amministrazione – sottolinea il sindaco Giacomo Santi - questa fase rappresenta un passo fondamentale per la banca, che rimane un punto di riferimento per la comunità del territorio". La Cassa di Risparmio di Volterra ha completato le attività relative al rafforzamento patrimoniale recentemente autorizzato da parte della Banca d’Italia, con l’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte degli azionisti. Il nuovo capitale sociale della banca ammonta 101.364.400 e la compagine sociale risulta così composta: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra con il 49.9% (prima deteneva il 75%), DGB Bidco (Gruppo ION) con il 32%, Crédit Agricole Italia con il 7.6%, Banca del Fucino SpA con il 5.3%, Net Insurance Spa (Poste Vita) con il 3.2% e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con il 1.9%. Confermati quindi i rumors che si rincorrevano da tempo sull’entrata di nuovi soci, in particolare sul gruppo ION, che terrà in pugno il 32% della Cassa. Mentre, come detto, si restringe la forbice di quote della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Cda, composto dai confermati Alberto Mocchi, che manterrà la carica di presidente e dal consigliere Massimo Arisi. Entrano a far parte dell’organo strategico della banca Cecilia Neri, commercialista di Volterra, Giuseppe Soda. professore di management all’università Bocconi di Milano, che assumerà anche la carica di vice presidente e Laura Pagani, professoressa di economia all’università Bicocca di Milano. Alberto Mocchi, confermato al timone di Crv, ha commentato: ""I nuovi soci hanno apportato il necessario rafforzamento patrimoniale e potranno altresì contribuire significativamente allo sviluppo industriale e commerciale della banca. Il nuovo piano industriale, che verrà elaborato entro l’anno, punterà alla creazione di valore per il territorio e per i soci con significativi investimenti sulle risorse umane e nei processi. Un sincero ringraziamento agli amministratori uscenti per quanto fatto in questi anni difficili contraddistinti anche dalla pandemia e dalla guerra Russia-Ucraina ed un caloroso benvenuto a tutti i nuovi consiglieri, certo del contributo che un board di elevate competenze come questo potrà dare al piano di rilancio della Cassa".