Crv, nuovi servizi per la salute

Crv amplia l’offerta assicurativa e lancia un nuovo prodotto per tutelare la salute dei clienti. Si tratta della polizza NET Dental per le esigenze di protezione odontoiatrica dei clienti di Crv realizzata con la compagnia Net Insurance. Il prodotto, della durata di un anno a tacito rinnovo, è destinato a chi vuole tutelarsi in tutto o in parte per le spese relative a prestazioni di emergenza o prevenzione odontoiatrica e può essere esteso al gruppo familiare. La compagnia garantisce le prestazioni sia in strutture convenzionate (con i costi a completo carico della compagnia), sia in strutture non convenzionate, a rimborso entro certi limiti di indennizzo. "L’iniziativa è coerente con il nostro impegno a essere sempre vicini alle esigenze dei clienti – dice Stefano Pitti, direttore generale di Crv – Ampliando l’offerta bancaria con soluzioni legate alla protezione e salute".