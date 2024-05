Crollo mura, la visita del vice ministro Rixi

VOLTERRA

Lunedì 20 maggio, nel primo pomeriggio, salirà a vedere le mura crollate di San Felice il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. "Come consigliere provinciale civico - scrive Paolo Moschi - ho chiesto l’intervento del Vice Ministro Edoardo Rixi, e adesso finalmente Volterra avrà questa opportunità, finalizzata ad un aiuto del Governo non solo per la ricostruzione, ma anche in previsione di futuri progetti per un monitoraggio complessivo, che dovrà essere la priorità della prossima amministrazione".

La visita del sottosegretario del dicastero guidato dal ministro Matteo Salvini non sarà rivolta solo al versante murario crollato lo scorso 5 maggio, ma proseguirà anche lungo la statale 68.