Crollo mura, arriva Schlein: "Non si può costruire un futuro migliore senza una memoria"

Elly Schlein, la leader del Partito Democratico, arriva al capezzale delle mura antiche di San Felice, crollate d’un colpo domenica scorsa. La segretaria nazionale Dem, candidata alle elezioni europee di giugno, è stata accolta dal sindaco uscente Giacomo Santi, dai vertici del Pd pisano, dal presidente del consiglio regionale (e candidato alle europee) Antonio Mazzeo, dalla senatrice Ylenia Zambito e dal consigliere regionale Andrea Pieroni. Stretta inoltre dall’abbraccio di tanti cittadini che si sono riversati nel viale invaso dai detriti della frana da cui la segretaria ha scelto di svolgere il suo comizio. Schlein ha voluto vedere lo squarcio aperto sulle mura di San Felice. "Abbiamo seguito il dramma che ha colpito la città - ha detto - mi sono tenuta in contatto con il sindaco per sapere le condizioni della donna ferita durante il crollo. Mura che sono patrimonio dell’umanità i cui valori ci tengono saldati insieme"". ""Non si può costruire un futuro migliore senza una memoria - ha proseguito la leader nazionale Dem - siamo qui in un’occasione triste. La Toscana è una terra bella ma fragile e dobbiamo fare di più per prevenire i rischi. E’ una responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni"". Schlein ha snocciolato le battaglie del partito: ""Salario minimo, sanità pubblica da preservare dai tagli e dalle privatizzazioni striscianti di questo governo. Dobbiamo attuare una linea di investimento per sbloccare assunzioni e avere più risorse da destinare al sistema sanitario"". Schlein si è soffermata sulla battaglia di ""tutti i diritti sociali. Il cambiamento - ha concluso arringando la folla - parte da ciascuno di noi. Possiamo vincere tutti alzando l’asticella della democrazia con la partecipazione al voto". "Sono contento che la segretaria Schlein abbia scelto Volterra come una delle tappe del suo giro in Toscana. Per la sfida in cui ci siamo impegnati per portare avanti il buon governo dell’attuale sindaco e candidato Giacomo Santi - è il commento del segretario Pd di Pisa Oreste Sabatino - ed è un segno di vicinanza da parte del partito nazionale dopo il crollo. Il Comune ha già stanziato 80 mila euro per i primi interventi. Ora deve essere la Regione che, attraverso il presidente Giani che ha fatto un sopralluogo il giorno stesso del crollo, a fare la propria parte ma soprattutto il Governo".