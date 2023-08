Criticità a scuola "Deve pagare chi ha sbagliato"

Non si placano le polemiche sulla scuola di Cascina Terme Lari, inaugurata nel settembre del 2020 e che già presenta seri problemi di infiltrazioni, muffa e cattivi odori. "Vogliamo rassicurazioni sul fatto che la scuola possa essere ancora oggi considerata un luogo sicuro per la salute di tutti i ragazzi e le ragazze che quotidianamente la frequentano – scrive in una nota Fratelli d’Italia – .Il rammarico più grande è che la scuola è costata a tutti noi cittadini circa 6 milioni e mezzo di euro". "Pretendiamo – chiosa la nota – che chi ha sbagliato paghi. Ora dovrà essere la magistratura a far luce sulla vicenda"