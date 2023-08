Cristiano Alderigi punta al bis Pd e Insieme per il bene comune candidano il sindaco per il 2024

CALCINAIA

Cristiano Alderigi, 57 anni il prossimo 13 novembre, sindaco di Calcinaia dal 2019, sarà il candidato del Partito Democratico e del centrosinistra alle elezioni Comunali del prossimo anno. Correrà per il secondo mandato, per un altro quinquennio alla guida del Comune di Calcinaia. L’hanno deciso il Partito Democratico e Insieme per il Bene Comune che hanno inviato una nota nella quale esprimono "una valutazione positiva dell’operato dell’amministrazione comunale di Calcinaia in carica dal 2019 a oggi".

Alderigi, di professione amministratore condominiale, prima di diventare sindaco nel 2019, è stato per dieci anni assessore delle giunte guidate dall’ex sindaca e parlamentare Lucia Ciampi e come assessore si è occupato di ambiente, bilancio e programmazione economica, innovazione tecnologica, urbanistica ed edilizia privata, commercio e sviluppo economico. In quindici anni Alderigi ha avuto modo di occuparsi di quasi tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, come assessore e ora come sindaco.

"Pur operando in un quadro generale caratterizzato dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti difficoltà economiche derivate dall’ aumento dei costi delle materie prime – si legge nella nota di Pd e Insieme per il Bene Comune – la giunta Alderigi è riuscita a dar corso a opere pubbliche strategiche, come il nuovo plesso scolastico a Calcinaia, il palazzetto dello sport a Fornacette, la manutenzione straordinaria del ponte sull’Arno, la realizzazione della pista ciclabile sull’Arno, il nuovo tennis a Fornacette e incrementare il livello dei servizi offerti a tutte le fasce della popolazione".

La coalizione Uniti per Calcinaia si è mossa per tempo annunciando la candidatura del sindaco Alderigi per il secondo mandato alla guida del Comune. Ora sono attese le mosse del centrodestra. Ci sarà anche da capire se Valter Picchi deciderà di ripresentare la sua candidatura con la lista Con Calcinaia e Fornacette che nelò 2019 l’ha visto conquistare due seggi dell’opposizione in consiglio comunale (gli altri tre sono del Centrodestra per Calcinaia).

"L’amministrazione guidata da Cristiano Alderigi – conclude la coalizione di centrosinistra – ha dato una particolare attenzione al settore sociale, facendo sentire una costante attenzione e vicinanza, anche nei periodi di maggior difficoltà dovuti all’emergenza pandemica. Inoltre ha confermato un’attenzione strategica alle politiche ambientali, realizzando progetti di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, dotando il territorio di punti di ricarica per le auto elettriche e attuando un’efficace raccolta differenziata dei rifiuti che ha portato il nostro Comune a ricevere ottimi riconoscimenti a livello regionale e nazionale. La cura del territorio inoltre si è espressa anche attraverso investimenti importanti su viabilità e sicurezza dei cittadini".