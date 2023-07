Crisi energetica e futuro Nasce la "Comunità" "Puntiamo all’autonomia"

Si chiama Comunità Energetica Alta Valdera. E’ nata da pochi giorni. Ed è l’associazione che perseguirà l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica della comunità, oltre a prevedere da una parte alla produzione di energia da rivendere al gestore dei servizi energetici a condizione vantaggiose e dall’altra di ottenere sconti in bolletta. In Italia, oggi, ci sono una trentina di comunità energetiche ma nessuna che, nel breve termine, si è posta questo traguardo così ambizioso. In questa prima fase costitutiva della Comunità Energetica Alta Valdera sono state coinvolte Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa, ma a settembre si darà il via alle adesioni dei cittadini e agli incontri con la popolazione. "L’impegno che avevamo già deliberato in consiglio comunale già da tempo prevedeva la nascita di questa associazione – dice il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. La Comunità Energetica Alta Valdera ha, tra i vari obiettivi, quello di fare investimenti per costruire almeno quattro impianti della potenza di 1 Mwp. Questo affinché ogni Megawatt di potenza installata di fotovoltaico potrebbe soddisfare il bisogno annuale di circa 350 famiglie". Peccioli, dunque, vuole trasformare un possibile problema, la crisi energetica globale, in un’enorme opportunità per il territorio. Il primo passo verso questo futuro è stato tracciato. E viene salutato positivamente anche da Alessio Barbafieri, sindaco di Lajatico. "Saluto positivamente questa iniziativa, non solo perché la nascita di una comunità energetica va nella direzione di produzione di energia pulita da fonti rinnovabili, rientrando nelle indicazioni sulla transizione energetica – spiega Barbafieri -. Ma in una possibile e futura ottica di progetto unico tra Lajatico e Peccioli anche i nostri cittadini potrebbero rientrare in questo percorso che ritengo virtuoso".

C. B.