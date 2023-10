"Cresce l’emergenza abitativa". Aiutate 500 famiglie in un anno

Per la prima volta da quando è nata nel dicembre 2006 l’associazione Casa Insieme, agenzia per l’abitare sociale, rende noto il bilancio sociale della sua attività ed in particolare di quella che è la situazione, o meglio l’emergenza, che riguarda la ricerca di un alloggio dignitoso per determinati nuclei familiari.

"Il tema della casa ora è un tema scottante" l’introduzione dell’assessora alle politiche abitative del Comune di Pontedera, Sonia Luca, che ha parlato di un aumento di sfratti esecutivi a Pontedera dai 16 all’anno del passato agli attuali 40-50, per morosità o finita locazione. "Casa Valdera, che poi si estesa diventando Casa Insieme – prosegue Luca – era nata con l’obiettivo di far incontrare domanda ed offerta, in particolare per la cosiddetta fascia grigia della popolazione (coloro che potrebbero permettersi canoni di affitto maggiori rispetto a quelli previsti dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica ma non in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato, ndr). Negli ultimi anni la situazione è mutata. Se da un lato la domanda è di molto superiore all’offerta dall’altro la fascia grigia sta scomparendo. Ecco che Casa Insieme ha dovuto evolversi e allinearsi alle nuove condizioni di mercato che come Comune abbiamo supportato con diversi finanziamenti". Il fondo di garanzia è aumentato grazie a risorse comunali, passando dai 12.500 euro l’anno del 2019 agli attuali 25.000 euro l’anno ed è stata istituita la figura del gestore immobiliare sociale per dare garanzie al locatario che costa 60.000 euro l’anno. Nel 2022 si sono registrati 2.031 accessi agli sportelli di Casa Insieme per un totale di 500 nuclei familiari aiutati: da evitare uno sfratto a compilare la domanda per la morosità incolpevole o contributo affitti e così via.

"Da adesso in poi vogliamo continuare a rendere conto delle nostre attività – ha detto Renato Lemmi, presidente di Casa Insieme – e facciamo appello a chiunque voglia mettersi alla prova volontariamente in questo campo, ne avremo bisogno. E allo stesso tempo siamo sempre pronti ad accogliere chiunque voglia mettere a disposizione delle abitazioni, li ascolteremo gratuitamente e proporremo le nostre condizioni".