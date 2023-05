Credit Agricole, trimestrale con un utile netto in aumento del 65%

Una trimestrale tutta positiva. Il gruppo Crédit Agricole ha registrato in Italia nei primi tre mesi del 2023 un risultato netto aggregato di 375 milioni di euro, in crescita del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022, di cui 299 milioni di pertinenza della casa madre francese. Il gruppo, che include la banca e le altre società prodotto e attività con cui Credit Agricole opera nel nostro Paese – a San Miniato c’è la direzione regionale – ha erogato finanziamenti per 96 miliardi di euro e dispone di una raccolta, inclusi gli asset in gestione e la banca depositaria, di 324 miliardi di euro. A questi risultati l’attività bancaria di Credit Agricole Italia – guidata dall’Ad Giampiero Maioli – ha contribuito con un utile di 208 milioni di euro, in crescita del 65%, sostenuto dalla corsa dei ricavi (+21,3%), alimentata dalla performance del margine di interesse (+46,6%), mentre gli oneri operativi sono rimasti sotto controllo (-0,3%).

Sia i finanziamenti alla clientela che la raccolta diretta hanno registrato – si apprende – una lieve flessione (-0,6%) rispetto alla fine del 2022, così come lo stock del risparmio gestito (-0,4%), che ha risentito dell’incertezza sui mercati finanziari.  Nel corso del trimestre, si legge in una nota, l’attività commerciale è stata "dinamica", con oltre 39 mila clienti acquisiti (+7%), il collocamento di 1,7 miliardi di euro di prodotti di wealth management, un aumento del 14% dei premi assicurativi danni, l’erogazione di oltre 2 miliardi di crediti fiscali legati all’Ecobonus. Il digitale continua a dare un contributo rilevante alla crescita di Crédit Agricole Italia, sia per quanto riguarda l’acquisizione online di nuovi clienti che la loro digitalizzazione. In calo dell’11,4% la produzione di prestiti anno su anno, del 21,3% quella di mutui, che risente di un mercato immobiliare in contrazione. Assunti nei primi tre mesi dell’anno 150 collaboratori.

C. B.