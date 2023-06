"Cosvig, servono strategie di rilancio"

Le prime parole dalla Regione sul caso Cosvig arrivano dal consigliere regionale Dem Andrea Pieroni, che ha appena depositato una mozione sul futuro delle attività e dei livelli occupazionali del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche. "Per il percorso di riorganizzazione, l’esperienza con Sesta Lab, il progetto di riorganizzazione con i Comuni e la contrazione delle quote spettanti dagli enti locali è necessario che la Regione, in questa fase complessa, svolga un ruolo attivo al fine di definire la nuova fisionomia e le ulteriori prospettive di sviluppo da affidare a Cosivig – scrive Pieroni – Per questo, con una mozione, chiedo alla giunta regionale di attivarsi, di concerto con i Comuni del Consorzio, nell’ambito dell’assemblea dei soci. L’obiettivo è definire adeguate strategie di rilancio funzionali a consolidare il ruolo di Cosvig come strumento di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche. E di ampliare e sviluppare l’attività strumentale svolta a servizio dei soci, così da poter contribuire al pieno reintegro dei dipendenti attualmente collocati in cassa integrazione". Pieroni sviscera l’importanza di uscire dalla crisi.

"ll Consorzio predispone progetti di attività e di investimento volti a favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali, il risparmio e il recupero dell’energia, e con la formazione e qualificazione per incentivare nuova occupazione. Si tratta di prerogative fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo, energetico e produttivo, del territorio sulle quali è necessario porre massima attenzione e mettere in campo tutte le misure in grado di scongiurare ripercussioni sui livelli occupazionali. Troppo importante la geotermia che, in Toscana soddisfa il 35% circa del fabbisogno energetico, rappresentando circa il 78% dell’intera produzione regionale di energia da fonti rinnovabili".