Cosvig, nubi sul futuro. Pd: "Non smantellatelo"

VALDICECINA

Cosvig, la società consortile travolta dalle onde della crisi da mesi si avvicina al crepuscolo. Il futuro dell’ente pare infatti veleggiare verso uno smantellamento, su decisione dei sindaci dei Comuni geotermici, soci di maggioranza del consorzio di sviluppo delle aree geotermiche. E’ quanto afferma il Pd dell’Alta Valdicecina. "Riteniamo grave la decisione presa a maggioranza dai soci, cioè i sindaci, di andare verso l’abolizione del Cosvig, strumento oggi più che mai indispensabile per un concreto rilancio delle zone geotermiche e non solo - annunciano i Dem - Rileviamo che sia ancor più grave che la decisione sia stata presa senza che i sindaci l’abbiano discussa nei consigli comunali, anche in rispetto al principio che il consorzio è uno strumento della volontà di tutti i cittadini, non di quella discrezionale dei sindaci. Una decisione sorprendente, considerato che l’ultimo bilancio 2022 era stato approvato all’unanimità". E’ l’ora più buia per una società pubblica che per anni è stato strumento per veicolare lo sviluppo socio-economico delle zone geotermiche.

"Il Cosvig è nato oltre trenta anni fa per volontà dei Comuni geotermici e Regione per gestire progetti finanziati con le royalties della geotermia, viste le difficoltà riscontrate dai Comuni a farlo in proprio - riprende il Pd - in questo lungo periodo molti sono stati i sindaci che si sono avvicendati nel consiglio del consorzio e che hanno trovato un punto di aiuto sostanziale in questo strumento, che col tempo ha subito un notevole livello di efficientamento attraverso una riduzione delle proprietà immobiliari e delle risolse umane, ma senza che siano mai stati messi in discussione il ruolo e l’esistenza. Riteniamo che in futuro si debba proseguire su questa strada e che Cosvig non debba essere smantellato". Quindi, no alla linea di abolire la società, sì a lavorare per "riorganizzare Cosvig e per professionalizzarlo nelle proprie risorse umane e tecniche così da gestire in modo sempre più mirato i proventi della geotermia, i quali dovranno essere utilizzati per essere funzionali a un concreto sviluppo dei nostri territori, costituendo opportunità di lavoro e di crescita per le imprese. Ora istituzioni e politica diano un segnale".

I.P.