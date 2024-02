Cosvig, l’appello di Fidanzi: "Non lasciatelo morire"

Cosvig: tutta la verità dei Dem. Loriano Fidanzi, alla testa del Pd di Pomarance, sviscera la questione che da un anno attanaglia il consorzio a partecipazione pubblica per lo sviluppo delle aree geotermiche, caduto nel baratro di una grande crisi gestionale con la cassa integrazione i dipendenti.

Fidanzi, intanto qual è la fotografia attuale?

"Lo scorporo dal laboratorio Sesta Lab è dirimente per l’assetto istituzionale di Cosvig, ma lo è altrettanto far sì che un’eccellenza mondiale come Sesta ricada in mani pubbliche e non private. Qui, accedono aziende nazionali e mondiali. Non possiamo permetterci che Sesta finisca sotto l’egida di un privato".

E per le quote comunali da versare a Cosvig?

"Ci sono Comuni che sono ricorsi a studi legali privati per non pagare la quota, perché, secondo loro, si configurerebbe un danno erariale. Mi domando: di cosa stiamo parlando? Della volontà di non pagare una quota pari a 40 mila euro a un consorzio che ha creato investimenti e sviluppo? L’avvocatura della Regione ha precisato che le quote devono essere versate".

Vogliamo spiegare come ha agito Cosvig?

"Esempi pratici: Cosvig ha anticipato, negli anni, l’80% delle risorse per avviare progetti, vedi il Villino a Larderello. E’ uno schema smart: l’80% dei fondi geotermici subito, il 20% a progetto finito. Bene, si rischia di perdere tutto. Perché se le risorse saranno veicolate a livello regionale, i Comuni avranno solo un 20% di risorse per i progetti. Con il rischio che le risorse vengano veicolate altrove. Mi chiedo cosa si aspetti, cosa stiano facendo i sindaci. Vogliono smantellare Cosvig e far gestire le royalties geotermiche altrove? E’ un dubbio legittimo".

Quali sono le sue richieste?

"Dare risposte che latitano da un anno. In primis mi rivolgo alla Regione, affinché dia una cornice a Sesta lab. Poi ai sindaci, che sembrano in attesa delle elezioni, lavandosene le mani. Intanto Cosvig affonda, con i lavoratori e i progetti. Mentre i Comuni già si alleano con un altro consorzio nascituro per sviluppare progetti. Assurdo, abbiamo Cosvig per determinati progetti. Rilanciamolo. Invece di affossarlo. Sono d’accordo sul fatto che serva un piano di rilancio, ma dato che da mesi è stato nominato un amministratore unico, aspettiamo ancora il piano industriale".

Cosa è, ancora, Cosvig?

"Lo strumento fondamentale per sviluppare e finanziare progetti sul territorio. I Comuni paghino le quote per mantenere in vita il consorzio, invece di spendere soldi pubblici in studi legali privati per non pagarle".